Gratis feest om Zomer van M af te sluiten

Ontspannen in de museumtuin met een drankje, klinken op de zon en verkoeling zoeken in de museumzalen. Dat is het recept van de Zomer van M in Leuven. Nog tot en met zondag 28 augustus kan je je laten meenemen naar een andere wereld in de koele museumzalen van M met tentoonstellingen ‘Wael Shawky: Dry Culture Wet Culture’ en ‘Open M: Time and Again’. Met het einde van de zomer in aantocht staat er uiteraard ook een spetterend Eindfeest op het programma en wel op 27 en 28 augustus. “Naast de lopende tentoonstellingen en collectiepresentaties toveren we de museumtuin om tot een groot familiefeest vol creatief vertier. Op het programma onder meer drum- en percussiegroep FabotàstiX. Speciaal voor het eindfeest van de Zomer van M komen ze met hun percussie-instrumenten richting de museumtuin. Ambiance verzekerd. Het afsluitende weekend is meteen ook de laatste kans om te genieten van een drankje op het publieksterras”, aldus het M-team. Nog dit: Barbóék in M is er uiteraard wel om te blijven. Daar kan je steeds terecht voor een kop koffie, een stuk taart en kunstboeken.