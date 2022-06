Gratis app maakt street art toegankelijk voor mensen met visuele beperking: “De essentie wordt gevat in een gedicht”

Leuven Ontdek de mooiste street art van Leuven in de HLN Street Art City Walk

Nu we alweer in een lockdown verzeild zijn geraakt, moeten we creatief uit de hoek komen om onze vrije tijd in te vullen. De reporters van HLN Leuven trokken meteen de Leuvense straten op en stippelden een leuke wandelroute uit met street art als rode draad. In een wandeling van 6,3 kilometer – of 2,7 kilometer voor de korte route - ontdek je kleurrijke werken van onder andere Bisser, Robbevm en Gigi in een prachtig historisch kader.

27 maart