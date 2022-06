Gratis app maakt street art toegankelijk voor mensen met visuele beperking: “De essentie wordt gevat in een gedicht dat nieuwe elementen voor het voetlicht brengt”

Technologie en kunst hebben alweer een date in Leuven want vanaf vrijdag zullen publieke kunstwerken via een gratis app en de poëzie van Intvis tot leven komen. “Zo kunnen ook mensen met een visuele beperking street art en publieke kunst ervaren”, aldus kunstenaar Intvis. “De essentie van het kunstwerk wordt gevat in een gedicht dat nieuwe elementen voor het voetlicht brengt. Dit biedt meer context en diepgang voor de toeschouwers en beantwoord ook aan een vraag die leeft bij de mensen. Deze extra dimensie is uiteraard voor iedereen interessant. De ‘street art-fluisteraar’ app is bewust heel simpel gehouden. Er is enkel een bevestiging nodig voor het gebruik van de locatie, de download van de nieuwe kunstwerken en het starten van de tour. Hou de updates in de gaten want Leuven is nog maar het begin. Op mijn social media (@intvisarts) kan je zien welke steden nog volgen.”