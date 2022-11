Goud voor ‘jongste professionele danskoppel van het land’ op eerste profwedstrijd: “Bekroning van ons harde werk.”

Herent/Leuven Exclusieve verkoop Cuvée Oost­rem-wij­nen in Leuvense winkels van Delhaize: “Per verkochte fles gaat één euro naar vzw Oostrem”

Delhaize is zopas begonnen met de exclusieve verkoop van de ‘Cuvée Oostrem’ ten voordele van vzw Oostrem in Herent. Van de witte Chardonnay en rode Merlot uit Pays d’Oc worden in totaal 12.000 flessen verkocht in tien Delhaizewinkels in Groot-Leuven. “Voor één keer is er een heel goed excuus om wijn te drinken want je drinkt deze Cuvée voor het goede doel”, aldus Mario Vanhaeren, algemeen directeur van vzw Oostrem.

