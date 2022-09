Goede resultaten voor ALS-medicijn na grootschalige klinische studie: “Voor het eerst wordt aangetoond dat de ziekte behandelbaar is.”

De resultaten betekenen een mijlpaal in de strijd tegen ALS. “Voor het eerst is er een behandeling die de ziekte kan stilleggen. Dit toont aan dat ALS in principe een behandelbare ziekte is, als we maar genoeg weten over de oorzaken en ziektemechanismen,” gaat Van Damme verder. Voorlopig kan het medicijn enkel worden toegediend mits een pijnlijke ruggenprik. “hopelijk kunnen we het middel in de toekomst via een andere manier toedienen. Er loopt bijvoorbeeld onderzoek om het SOD1-gen te onderdrukken met behulp van virale vectoren, via een eenmalige injectie,” besluit hij.