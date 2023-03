Goed nieuws voor de zoetebekken: Sweet Planet is open…

Sweet Planet had al een atelier in Herent en een fysieke winkel in Zaventem maar sinds dit weekend is er ook een vestiging in Leuven. Op het spreekwoordelijke menu een uitgebreid assortiment aan zoetigheden aan in een gloednieuwe en vooral erg kleurrijke winkel in de Louis Melsensstraat. Of ook: dubbel en dik genieten van de lekkerste cupcakes, taarten en gebakjes. Het officiële openingsweekend was alvast een succes en ook de toekomst ziet er rooskleurig uit: “Mensen kunnen bij ons terecht voor gepersonaliseerde taarten, cupcakes, donuts, eclairs en nog andere zoetigheden. We hebben in ons assortiment ook exclusieve producten zoals Nutella in glazen bokalen van liefst drie kilogram, mini Nutella’s of XXL Mentos-kokers met daarin kleinere snoepjes. Ook de hobbybakkers zijn bij ons aan het juiste adres. In ons aanbod een assortiment bakvormen, taartdozen, kleur- en smaakstoffen en uiteraard veel decoratiemateriaal. En wie thuis een exclusief feestje wil organiseren, kan eveneens bij ons terecht. We hebben de Sweet Truck, een popcornmachine, een machine om suikerspin te maken en nog vele andere lekkere leuke dingen. Kortom, we hebben echt alles in huis voor de mooiste kindertijd en voor de zoetebekken”, vertelt Caroline Selderslag. Meer info: www.sweetplanet.be en www.villapopcorn.be