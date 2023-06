Goed nieuws voor de kleinsten onder ons: de fontein op het H. Hooverplein is weer een bron van verfrissing…

Postpunt Het Winkeltje is sluikstor­ters grondig beu: “Mensen gooien hun kartonnen verpakking op de grond, maar de boete is wel voor ons”

Met zowat 1.200 afgehandelde pakjes per dag en een innige samenwerking met acht verschillende koerierdiensten is dagbladhandel Het Winkeltje aan de Tiensepoort zowat het grootste postpunt van de stad. Maar dat niet elke klant de kartonnen verpakking netjes mee naar huis neemt, ondervindt uitbater Dirk Celis (60) meermaals per dag. Een boete voor sluikstorten met zijn naam op later, besloot hij: ça suffit. “Mensen moeten meer respect opbrengen voor een ander.”