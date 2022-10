Goed 600 jaar oude Wijngaardpoort tijdelijk zichtbaar door opgravingen

LEUVENOp dit moment vinden er rioleringswerken plaats in Brusselsestraat tussen de Blauwe Hoek en de Brusselsesteenweg. Dat heeft gezorgd voor heel wat archeologische ontdekkingen in de historisch belangrijke omgeving daar. Zo is de Wijngaardpoort, een restant van de tweede stadsomwalling, tijdelijk zichtbaar onder het viaduct van de Den Boschsingel aan de Brusselsestraat.

De Brusselsepoort kennen Leuvenaars nu als twee tolhuizen en een viaduct, maar vroeger stond er een échte poort tussen de wijngaarden: de Wijngaardpoort. Ze stamt uit 1385 en werd tegen 1824 gesloopt. De twee tolhuizen – die zopas gerestaureerd en herbestemd werden – kwamen in de plaats om de in- en uitvoer van goederen te kunnen blijven controleren. Op verschillende oude kaarten en tekeningen zie je hoe de poort eruitzag. Nu kan iedereen die wil de restanten even gaan bewonderen, vooraleer ze verdwijnen door rioleringswerken daar.

Volledig scherm 17de-eeuwse prent van de binnenkant van de Wijngaardpoort richting stadszijde. Op de achtergrond is de stad Leuven zichtbaar. © KBR

​“Maar vooraleer dat gebeurt, willen we mensen eerst informeren en de kans geven om te komen kijken. Communicatie over de Leuvense geschiedenis vormt immers een belangrijke pijler van ons erfgoedbeleid”, zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Onroerend Erfgoed en Ruimtelijk Beleid. “We weten al langer dat de Brusselsestraat een schat aan informatie bevat, van prehistorische bodemprofielen tot Romeinse en middeleeuwse vondsten. Zo zorgt ook de herontwikkeling van de oude Accosite tot de nieuwe stadswijk Burenberg voor vele ontdekkingen. Archeologisch onderzoek is verplicht bij nieuwe stadsontwikkelingsprojecten. Het zijn unieke kansen om ons verleden te reconstrueren.”

Volledig scherm De Brusselsestraat werd helemaal open gesmeten en gaf zo wat geschiedenis prijs. © rv

“In de Brusselsestraat vernieuwen we de riolering en het wegdek. Deze werken zijn een mooie opportuniteit om ons erfgoed te ontdekken. Het bestaan van de Wijngaardpoort was bekend, maar de restanten ervan blootleggen, onderzoeken en tonen aan de Leuvenaars, is toch wel heel apart”, stelt Dirk Vansina (CD&V), schepen van Openbare Werken en Restauraties.

Tweede stadsomwalling

​Zoals verhoopt legde de opgraving onder het viaduct de restanten van de Wijngaardsepoort bloot. De archeologen vonden funderingen en muren in baksteen en natuursteen. Ook de halfronde torens aan de buitenkant en de smalle doorgang om de stad binnen te komen, zijn duidelijk zichtbaar. En ze vonden ook een stukje kelder, waaruit blijkt dat ook de ruimte in de poorten werd gebruikt. “Dit stukje ringmuur behoort tot de veertiende-eeuwse tweede stadsomwalling en loopt ongeveer samen met de huidige Leuvense ring. Andere relicten hiervan zijn de onderbouw van de Grote Spui, de basis van de Verloren Kosttoren en een kern van het aarden talud op de Naamsevest. Daarnaast is er de eerste stadsomwalling uit de twaalfde eeuw. Die restanten integreren we in ons hedendaagse ruimtelijke beleid”, vervolgt Devlies. “De eerste ringmuur strekt zich uit in de binnenstad tussen de Redingenstraat tot park De Bruul en de Vismarkt. De restauraties van deze restanten – de Donatustoren in het stadpark, de afdruk aan de fontein van het Herbert Hooverplein, het Handbooghof en op de Hertogensite – zullen binnenkort voltooid zijn. Zo maken we ons middeleeuws verleden zichtbaar in het hedendaagse straatbeeld”, besluit schepen Vansina.

Na het archeologisch vernieuwt de stad Leuven de riolering en het wegdek in deze zone. De werkzaamheden duren tot februari 2023. Daardoor gelden er een heel aantal verkeersmaatregelen.

