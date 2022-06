Gloednieuwe volkstuin ingehuldigd voor bijna 50 Leuvenaars

Leuven Het vernieuwde Hoornplein maakt zich op voor een feest: “Dit weekend inhuldi­ging met basketbal en eenwielers”

Het vernieuwde Hoornplein in Leuven is al klaar sinds begin vorig jaar maar een feestelijke inhuldiging was er nog niet van gekomen. Dit weekend is het eindelijk feest voor de buurt. “Van 13.30 tot 17 uur zijn er demo’s en workshops van Cirkus in Beweging en de Leuven Bears”, zegt schepen Dirk Vansina (CD&V).

24 juni