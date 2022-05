Gloednieuw boekenfestival Druk in Leuven van start, met kookdemo van Jeroen Meus

Leuven staat vanaf vandaag vier dagen lang in het teken van literatuur. “Leuven is immers de boekenstad van Vlaanderen. De stad en de KU Leuven onderstrepen dat met dit gloednieuwe festival dat tot stand kwam met de vele boekenpartners die Leuven rijk is”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit). Op het programma meer dan 180 activiteiten op 22 plaatsen in de Leuvense binnenstad, 15 boekhandels en 7 extra verkoopstands. “Maar er is meer want je kan ook auteurs ontmoeten, kookworkshops volgen, debatteren en je boek laten signeren. Je kan verder ook nog voorstellingen bijwonen, concerten beluisteren en expo’s bezoeken”, klinkt het nog. Boekenfestival Druk in Leuven vindt plaats van 5 tot 8 mei in de Leuvense binnenstad. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor sommige activiteiten moet je wel een plekje reserveren of een ticket kopen. Het volledige programma en alle info vind je op leuven.be/drukinleuven.