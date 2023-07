Glazen fles verbrijzelt achterruit geparkeerde wagen

Lezersbijdrage Derde editie ‘Oldtimers voor Oostrem’ op 9 juli

Op 9 juli vindt in Korbeek-Lo opnieuw een oldtimermeeting plaats voor het goede doel. ‘Oldtimers voor Oostrem’ is al toe aan haar derde editie. De opbrengst van het evenement gaat naar Oostrem vzw, een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking. De organisatie is in handen van enkele ouders en sympathisanten.