Gie Raeymaekers (Leuven Central) pleit voor minder strenge aanpak tijdens Jaarmarkt: “Laat de Leuvenaars toch van hun feestdag genieten”

Leuven Politie blikt tevreden terug op Leuvense Jaarmarkt: amper twee processen-ver­baal opgesteld

De Jaarmarkt blijft duidelijk hét Leuvense volksfeest bij uitstek en het was opnieuw een zonovergoten topeditie. Dat was de conclusie van onze reporter over de eerste Leuvense Jaarmarkt na corona. Zelfs de politie kan tevreden terugblikken: er werden amper twee processen-verbaal opgesteld. Voor de start van het volksfeest werden er wel 27 voertuigen getakeld.

6 september