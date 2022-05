Gezond cadeautje voor stadspersoneel in Leuven: “En het komt uit de korte keten”

“Om een gezonde en duurzame snack voor onze medewerkers te voorzien, boden we in het verleden al enkele malen fruit aan. Dat aanbod verankeren we nu. Enkel in de zomermaanden is er geen levering omdat veel personeelsleden dan genieten van een welverdiende vakantie. Met dit initiatief willen we gezonde voeding op het werk promoten”, vertelt schepen van Personeel Thomas Van Oppens. Het is geen verrassing dat Kort’om Leuven, de boerencoöperatie van korte keten-producenten, instaat voor de levering van het fruit. “Een bewuste keuze”, laat schepen David Dessers (Groen) optekenen. “Dankzij de korte keten kunnen we vers, lokaal en kwalitatief fruit aanbieden zonder overbodige verpakking, tussenstappen en vervoerskilometers. Met dit initiatief brengen we bovendien de Leuvense voedselstrategie in de praktijk en hopen we het stadspersoneel warm te maken om ook thuis te kiezen voor producten recht van bij de boer.” Jan Van der Velpen, appelteler uit Bierbeek en coöperant bij Kort’om Leuven, is blij met die keuze. “De korte keten heeft enkel voordelen”, klinkt het. Ook Michael Moulaert, coördinator van Kort’om Leuven, ziet een mooie toekomst. “We zijn heel tevreden dat Leuven inzet op een lokale voedselstrategie en dit ook vertaalt in haar aankoopbeleid. Kort’om Leuven heeft nu de ambitie om nog meer lokale besturen te voorzien van fruit en andere lokale producten.”