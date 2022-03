Gezocht: leden voor adviesraad Onroerend Erfgoed

De stad Leuven telt verschillende adviesraden over diverse thema’s zoals bijvoorbeeld cultuur, toegankelijkheid, milieu en jongeren. Ook onroerend erfgoed is één van de thema’s en Leuven is nu op zoek naar kandidaat-leden. De adviesraad geeft de stadsdiensten en het stadsbestuur advies over over bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in Leuven. De adviesraad werkt ook mee aan initiatieven rond erfgoedbeleving en -waardering en helpt zo het draagvlak rond onroerend erfgoed te vergroten. Een jury, samengesteld uit verschillende experten binnen de stadsdiensten, zal een gemotiveerde selectie van de leden voorleggen ter goedkeuring aan de gemeenteraad. De leden van de adviesraad worden benoemd door de gemeenteraad van Leuven tot 2025 en er worden geen presentiegelden voorzien. Kandidaat-leden kunnen tot en met 15 april hun motivatiebrief met curriculum vitae sturen naar onroerend.erfgoed@leuven.be. De motivatiebrief moet ook een korte visie op zijn of haar rol in de adviesraad te bevatten.