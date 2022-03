Gezocht: kandidaten voor stadslandbouwprojecten

De voorbije twee jaar doken er op landbouwgronden van de stad en het OCMW van Leuven stadslandbouwprojecten op waar er onder meer groenten, fruit en kruiden voor de lokale horeca geteeld worden. Vanwege het succes stelt het OCMW van Leuven opnieuw twaalf gronden ter beschikking. De Leuvense Voeding- en Landbouwadviesraad (VLAR) gaat nu op zoek naar individuen of organisaties die op deze percelen een vernieuwend landbouwproject uitrollen. “Projecten die duurzaam, economisch haalbaar en vernieuwend zijn, komen in aanmerking”, zegt schepen van Landbouw en Consumptie David Dessers (Groen). Nieuw in vergelijking met de vorige oproep is dat nu ook projecten rond boslandbouw in aanmerking komen. De gronden bevinden zich in gemeenten in de buurt, namelijk Bertem, Bierbeek, Herent, Lubbeek, Oud-Heverlee en Scherpenheuvel-Zichem. Kandidaten kunnen tot 31 juli een projectvoorstel indienen bij het AGSL. Meer informatie: www.agsl.be/nl/gebruikers-landbouwgronden.