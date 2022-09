Gezocht: 500 jobs voor jongeren die deelnemen aan YOUCA Action Day

Op 20 oktober is het opnieuw YOUCA Action Day, de voormalige Zuiddag. Op die dag engageren meer dan 15.000 scholieren in Vlaanderen en Brussel zich om tijdens de schooluren te werken voor een bedrijf, organisatie, overheid of particuliere ondernemer. Hun loon -55 euro- gaat integraal naar jongerenprojecten van Rikolto in Oeganda, Burkina Faso en Ecuador. “We zijn trots op de 500 geëngageerde leerlingen uit Leuvense scholen die de handen uit de mouwen zullen steken. Om hen aan een job te helpen, heeft de stad alvast zelf 40 vacatures op de jobbank van YOUCA geplaatst. Jongeren kunnen bijvoorbeeld een dag komen werken bij de dienst Groenbeheer, aan het loket in het Stadskantoor of in de buurtcentra. We rekenen op de Leuvense bedrijven en handelaars om ook massaal vacatures te registreren”, vertelt schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie (Groen).