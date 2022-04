Geslaagde publieksdag van ‘Erfgoeddag maakt school’: acteur Jonas Van Thielen nam bezoekers mee naar vroegere schoolvoorstellingen

“De gezinsactiviteiten vielen in de smaak. Het waren stuk voor stuk activiteiten die heel erg inzetten op beleving. Zo leerden kinderen in het Stadsarchief alles over middeleeuws schrijven en mochten ze zelf een oorkonde maken. Ze kregen les van de beiaardiers van de Universiteitsbibliotheek en in Abdij van Park mochten ze zelfs zelf eens spelen op de beiaard. In het Heilig Hartinstituut Heverlee konden ze dan weer testen of ze wel groene vingers hadden”, vertelt schepen Denise Vandevoort. Ook de nieuwe voorstelling van acteur Jonas Van Thielen (Het nieuwstedelijk) viel goed in de smaak. Van Thielen ging aan de slag met het erfgoed dat KADOC-KU Leuven over schooltoneel kon verzamelen. Hij nam de bezoekers via verschillende audiofragmenten mee naar vroegere schoolvoorstellingen en deelde ondertussen in zijn monoloog verschillende ervaringen die hij zelf als personage, acteur en regisseur had en kreeg bij het schooltoneel. “Ook het stadhuis met de presentatie over oude schoolwandplaten uit verschillende Leuvense collecties, de Universiteitsbibliotheek en de Abdij van Park lokten vele geïnteresseerden. Net als het geluidskunstparcours van Hear Here dat langs verschillende erfgoedlocaties ging”, klinkt het nog.