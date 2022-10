Geseinde man betrapt tijdens alcoholcontrole

De bestuurder reed rond in een voertuig waarvan de technische keuring vervallen was. Zijn passagier bleek geseind te staan met een bevel tot gevangenneming. De man werd meteen overgebracht naar de gevangenis. Een bestuurder die zijn auto parkeerde op een parkeerplaats voor mindervaliden bleek hiervoor misbruik te maken van de mindervalidenkaart van een gezinslid. De man kreeg een boete en de parkeerkaart werd in beslag genomen.

Ook het anoniem flitsvoertuig was op de baan en controleerde in de Naamsestraat, de Geldenaaksebaan, de Aarschotsesteenweg, de Tiensesteenweg en de Minckelersstraat. Meer dan 1.400 auto’s werden gecontroleerd. Daarvan reden er 93 of omgerekend 6,4 procent te snel. De grootste inbreuk werd vastgesteld op de Aarschotsesteenweg waar een chauffeur met 114 kilometer per uur reed op een plaats waar maximaal vijftig is toegestaan.