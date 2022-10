Geschiedenis komt tot leven aan Huize Chartreuze: reenactment door U.S. Army Air Forces Historical Society van noodlanding B-17

“Net als de voorbije jaren – al sinds 2019 – organiseerden we een evenement rond de noodlanding op 17 oktober 1944 van de Amerikaanse B-17 bommenwerper ‘Green Hornet 2nd’. Dat gebeurde op de grens van Kortrijk-Dutsel en Linden tijdens WOII. Ook deze keer was Huize Chartreuze onze uitvalsbasis”, vertelt Bart Robberechts. “We brachten de geschiedenis weer tot leven met een reenactment door U.S. Army Air Forces Historical Society en Smellekens Household. Die laatste vertelden onder meer het verhaal van de lokale bevolking en het verzet en hoe die hulp boden aan gecrashte piloten. Doorlopend konden de bezoekers ook een tentoonstelling bezoeken. Verder waren er ook twee begeleide wandelingen naar de plek waar de bommenwerper destijds is gecrasht.” Daar eindigde het verhaal niet want de organisatie presenteerde ook oude legervoertuigen en ontving auteur Paul Bingley die speciaal voor het event was overgekomen vanuit Engeland voor de voorstelling van zijn boek Bomb Group. Paul is voorzitter van het Ridgewell Airfield Commemorative Museum en het boek vertelt de geschiedenis van de 381st Bomb Group waartoe ook de B-17 ‘Green Hornet 2nd’ behoorde. Tot slot was er ook nog speciale aandacht voor de dodelijke crash van een Britse Mosquito nachtjager langs het Meesbergpad in Holsbeek in de nacht van 25 op 26 december 1944.”