Het rustige Herent, waar een politieke bom de rust wegblies: “Een motie van wantrouwen tegen de burgemees­ter? Graag, maar...”

Subsidiefraude en belangenvermenging: een audit van het gemeentebestuur bracht een politiek schandaal aan de oppervlakte zoals het rustige Herent er nooit eerder één zag. En geen klap zonder schop, want in één adem werd ook de werksfeer voor het gemeentepersoneel tegen de lamp gehouden. Het oordeel? “Een schrikbewind.” De zeer centrale figuur in dat alles? Burgemeester Astrid Pollers (N-VA). Zit zij zes maanden later nog altijd onwrikbaar in het zadel? En hebben al die onthullingen iets veranderd?