Mobili­teits­plan Kessel-Lo van start zonder chaos maar er zit nog meer aan te komen: “In oktober uitbrei­ding van de blauwe zone”

Het nieuwe mobiliteitsplan in Kessel-Lo is sinds maandag een feit en volgens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) is de eerste dag goed verlopen: “Ik ben zelf een kijkje gaan nemen en stelde geen echte problemen vast. Binnen een paar dagen doen we een eerste evaluatie”, klinkt het. Een start zonder chaos dus maar naast de ingevoerde maatregelen volgen er wel nog enkele ingrepen op langere termijn. “De heraanleg van de Koning Albertlaan bijvoorbeeld”, aldus schepen Dessers.