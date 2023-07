Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leuven vandaag

Saartje (12) uit Pellenberg kroont zich tot wereldkam­pi­oen westernri­ding

Lubbeek heeft er een wereldkampioen bij. De 12-jarige Saartje Witters won in het Amerikaanse Texas twee keer goud op het wereldkampioenschap westernriding. Ze was de jongste deelnemer in de jeugdcategorie. Binnenkort hoopt ze opnieuw te schitteren op het Europese kampioenschap.