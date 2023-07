Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Leuven vandaag

Hulpdien­sten brengen jongen met mentale beperking die in Dijle springt in veiligheid

Bij een afvaart van de Dijle in Oud-Heverlee sprong vrijdag een jongen het water in, en weigerde terug in het bootje te klimmen. De minderjarige jongen met een mentale beperking maakte deel uit van een groep van acht uit een zorgcentrum in Terbank. Door een gecoördineerde actie van politie en brandweer slaagden de hulpdiensten erin de jongen in veiligheid te brengen.