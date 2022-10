Geparkeerde wagen vat vuur: zes andere auto’s ook beschadigd door vlammenzee

De hulpdiensten rukten omstreeks 13 uur uit naar parking Bodart aan de Veilingweg in Heverlee waar een voertuig vuur had gevat. Al snel waren er meters uitslaande vlammen. “Zes voertuigen die in de buurt van de brandende auto geparkeerd stonden, raakten in meerdere of mindere mate beschadigd door de uitslaande vlammen”, zegt politiewoordvoerder Marc Vranckx. Al de wagens werden door de opgeroepen sleepdienst verplaatst. Het ging om een accidentele brand. Niemand raakte gewond. De reinigingsdienst kwam ter plaatse om de parking, die een tijdlang helemaal werd afgesloten, proper te maken.