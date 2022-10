Genieten van Tine Embrechts en van de natuur: 5 weekendtips in Leuven en het Hageland

ROTSELAAR RESTOTIP. “Een nieuwe hotspot voor sushilief­heb­bers aan de brug in Werchter”

Saisaki in Rotselaar is een relatief nieuw begrip in Werchter aan de brug. Het Japans sushirestaurant serveert zowel verse sushi, sashimi of een banket van gerechten vergezeld van sake en wijn. “We nemen de liefde van onze klanten voor de Japanse keuken zeer serieus en creëren dan ook menu’s gevuld met goed gepresenteerde en seizoensgebonden wisselende gerechten.”

6 oktober