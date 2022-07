Genieten van circus tijdens CirkOOH! CirkAAH!

“Tijdens het internationale jeugdcircusfestival komen vijftig jongeren van buitenlandse circusscholen naar Leuven voor een culturele circusuitwisseling. Samen met de professionele artiesten van Be Flat brengen zij de fantastische show ‘The YOU Exchange’ op 6 augustus. Daarnaast kan je heel de week lang komen meegenieten van optredens. Internationale jongeren, professionele groepen uit zowel België als het buitenland, artiesten en lesgevers van Cirkus in Beweging,...het is allemaal te zien tijdens CirkOOH! CirkAAH! De middagshow op woensdag 3 augustus is dan weer in combinatie met een toffe circusinstuif waar onze lesgevers klaarstaan om nieuwe circustrucks te leren. Ook de middagshow van Dyne op donderdag 4 augustus heeft een extraatje. Bezoekers kunnen na hun optreden deelnemen aan de bellenblaasworkshop. En ook niet onbelangrijk: om de ticketprijzen toegankelijk te houden, werken we met een betaal wat je kan/wilt systeem. Voor tickets heb je dus keuze uit twee tarieven en kan je betalen waar jij je comfortabel bij voelt. Mensen met een UiTPAS-nummer mogen uiteraard een mailtje sturen naar info@cirkusinbeweging.be om hun korting te krijgen”, klinkt het bij de organisatie.