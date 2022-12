Geneeskundestudenten eisen ‘menselijkere’ stages: “Het mag niet ten koste zijn van onze mentale gezondheid.”

‘Arts en Mens’ ontstond als rechtstreeks gevolg van het drama vorig jaar. “De absurde werkuren en omstandigheden maken het heel moeilijk om daarbuiten nog relaties met familie en vrienden te onderhouden, tijd voor jezelf te nemen of zelfs nog maar genoeg te slapen. Natuurlijk lijdt je mentale gezondheid daar dan onder,” aldus initiatiefneemster Sarah Maesen. De studenten zien heil in het afschaffen van de opting-outregeling. Door dat formulier te tekenen nemen stagiairs afstand van een werkweek van maximaal 48 uur: een regeling die door de studenten als verplichting wordt ervaren. “48 uur per week in het ziekenhuis moet volstaan om goede artsen te vormen,” klinkt het. “In onze buurlanden ligt het gemiddelde aantal gewerkte uren dan ook al veel lager.” Arts en Mens pleit verder voor een onkostenvergoeding, en vraagt voor meer investeringen in de zorgsector. “Een stagiair moet een arts in opleiding zijn en dus bijleren, geen personeelstekort opvullen,” meent geneeskundestudent Hadisha Shoudoueva.