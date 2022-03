Gemengde reacties op verdwijnen openluchtzwembad: “De fun is er wat af”

Leuven/Kessel-LoVandaag raakte bekend dat het openluchtzwembad in het provinciedomein van Kessel-Lo in 2025 plaats moet maken voor een ecologische speelweide met waterelementen. Het verouderde openluchtzwembad langer openhouden is niet langer te verantwoorden, wegens te duur en te weinig duurzaam, klinkt het bij de provincie. Op het zonovergoten terras vlak bij het bewuste zwembad wordt het nieuws niet onverdeeld gelukkig ontvangen.

“Waarom?” is de spontane eerste reactie van Malou (7), een vaste klant van het openluchtzwembad. Ze kan al erg goed zwemmen, en durft zelfs in het het allerdiepste gedeelte van het binnenzwembad in Kessel-Lo. Van donker water houdt ze echter niet zo. “Spetteren en plonzen is ook wel leuk,” zegt ze, nadat het nieuws even bezonken is. Ook vindt deze dierenvriend het goed nieuws dat de geplande speelweide met waterelementen ecologischer is dan de verharde zwemkom vandaag. “Het is natuurlijk ergens wel jammer, maar tegelijkertijd is het ook goed dat er meer aandacht aan het ecologische wordt gegeven”, vult mama Barbara (37) aan. “Het Provinciedomein is er de laatste jaren echt mooier op geworden, en het openluchtzwembad paste eigenlijk niet meer in dat plaatje. Zwemmen zal er misschien niet meer inzitten, maar dat is oké.”

Basisbehoefte

Een heel ander geluid is wat verder op het terras te horen. Alain (67) en Martine (60) wonen dan misschien wel in Kapellen, ze bezoeken hun kleinkind iedere week in Kessel-Lo. Daar hoort een uitstapje naar het Provinciedomein onlosmakelijk bij. “Ver? Als we dat al niet meer voor onze kleinzoon over zouden hebben.” Alain en Martine zijn geen voorstander van het voornemen om het zwembad op te doeken, en er een ecologische speelweide voor in de plaats te bouwen.

Quote Men kan perfect zonnepane­len of een warmtepomp plaatsen om energie op een duurzame manier op te wekken. Vertel me niet dat de provincie dat niet zou kunnen betalen. En ecologi­scher? Die paar honderd vierkante meter zal het verschil toch niet maken? Voor kinderen is zo’n zwembad toch een basisbe­hoef­te? Alain

“Een domme beslissing,” zegt hij. “Men kan perfect zonnepanelen of een warmtepomp plaatsen om energie op een duurzame manier op te wekken. Vertel me niet dat de provincie dat niet zou kunnen betalen. En ecologischer? Die paar honderd vierkante meter zal het verschil toch niet maken? Voor kinderen is zo’n zwembad toch een basisbehoefte? Kijk naar Brussel. Daar is bijna geen enkel openluchtzwembad, dus zoeken die jongeren het ergens anders.”

De speelweide ter vervanging van het openluchtzwembad is geen volwaardig alternatief volgens Alain en Martine. “Wie komt daar eigenlijk naartoe? Dit is duidelijk weer een idee van wereldvreemde theoretici. Organiseer eens een brede poll, en je zal zien wat de bevolking hier echt van denkt.” Ook Martine maakt zich zorgen. “Kinderen komen al zo weinig buiten. Zo’n openluchtzwembad is goed voor hun mentale gezondheid. En nu zou dat verdwijnen?”

Volledig scherm Reacties op het verdwijnen van het openluchtzwembad © Evert Wouters

Lina (27) ging als kind zelf nog zwemmen in het openluchtzwembad. Dat is sindsdien grotendeels onveranderd gebleven. Nu heeft ze zelf kinderen. “Ik vind het wel jammer dat ik hier binnenkort niet meer met hen zal kunnen zwemmen. Dat is toch nog iets heel anders dan ploeteren. In de zomer staan hier rijen en rijen mensen." Ook haar man Adil (30) komt hier graag. “Dit is uniek. Zwemmen in open lucht, eten, flaneren, iets drinken op het terras. Zo zie ik mijn dagje ontspanning met de kinderen. Dat valt voor een deel wel weg.”

“De fun is er wat af,” besluit Lina. “Zwemmen en frietjes eten: dat zijn de dingen die mijn dochter graag doet.”

Wat er niet is, kan je niet missen

De broers Per (8) en Lasse (7) zijn twee stoere kerels. Ze hebben een ijsje gekregen van hun papa Jan (50). Lasse vindt het verdwijnen van het zwembad en het verschijnen van een waterspeeltuin een goede zaak. “Ik kan nog steeds met water spelen, dat vind ik heel leuk.” Het liefst van al speelt Per vandaag in de kleine waterspeeltuin van het domein. “Dan zullen er twee zijn: een grote en een kleine.” Zijn broer bekijkt het nuchterder. “Ik kan bijna nooit zwemmen in het openluchtzwembad. Ik ben dus vergeten hoe leuk het is.” Zijn ze er al vaak gaan zwemmen? “Toch zeker meer dan tien keer.” Lasse besluit met de wijsheid van een zevenjarige. “Als er geen zwembad meer is kan je het ook niet missen.”