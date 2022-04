Gemengde reacties op nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo: “Goede aanzet voor zachte vervoersmodi maar inspanningen tegen sluipverkeer vallen licht uit”

De stad Leuven stelde woensdag een nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor en het stond in de sterren geschreven dat daar reactie op zou komen uit tal van hoeken. Bij de verenigde buurtbewoners van OBK die al jaren tegen het sluipverkeer strijden, roept het verkeersplan gemengde reacties op. “Na een eerste oppervlakkige lezing reageren we positief op de maatregelen waarmee de stad Leuven de zachte vervoersvormen wil bevorderen”, zegt buurtbewoner Piet Van Meerbeek namens OBK. “Er is sprake van een voetgangersnetwerk, een aantal interessante fietsverbindingen en een nieuw busplan dat het openbaar vervoer vroeger, later en frequenter moet maken met een betere doorstroming. Op die manier kan het plan bijdragen aan de noodzakelijke overstap van de auto naar andere vervoersmiddelen en dat is zeker positief.”

Lees ook PREMIUM Nieuw mobiliteitsplan voor Kessel-Lo: de 10 belangrijkste ingrepen op een rij

Quote Voor zover we het nu zien, zullen automobi­lis­ten uit het Hageland ook in de toekomst kunnen doorrijden tot in het hart van onze woonwijken om daar op zoek te gaan naar nieuwe sluiprou­tes. Het valt dan ook te vrezen dat verschil­len­de straten geteisterd zullen blijven door sluipver­keer Piet Van Meerbeek

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Ook in deze omgeving verandert er heel wat in het nieuwe verkeersplan. © Jan Crab

Toch dooft het applaus een beetje uit als de buurtbewoners de maatregelen tegen het sluipverkeer in detail bekijken. “We zijn bezorgd”, klinkt het. “Doorgaand verkeer weren, is belangrijk voor de levenskwaliteit maar ook omdat de overstap naar fietsen of stappen een hachelijke zaak is als je elke dag wordt geconfronteerd met gehaaste automobilisten aan je voordeur of op je weg. Dat doorgaand verkeer hoort thuis op de grote assen. We juichen evenwel toe dat de stad Leuven een aantal maatregelen voorstelt maar helaas zijn er een aantal beruchte sluiproutes waarvoor we voorlopig nog geen ingreep gevonden hebben in het nieuwe mobiliteitsplan. Zo missen we bijvoorbeeld maatregelen aan de oostzijde van Kessel-Lo. Voor zover we het nu zien, zullen automobilisten uit het Hageland ook in de toekomst kunnen doorrijden tot in het hart van onze woonwijken om daar op zoek te gaan naar nieuwe sluiproutes. Het valt dan ook te vrezen dat verschillende straten geteisterd zullen blijven door sluipverkeer. En op vlak van inspraak blijft de aanpak ook onder de verwachtingen die het stadsbestuur aan het begin van de legislatuur heeft gecreëerd. Voor de meeste inwoners van Kessel-Lo is er enkel gelegenheid om op een infomarkt met een ambtenaar te praten maar geen kans tot echte discussie met elkaar en met de beslissingsnemers.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Schepen David Dessers (Groen) wil de burgers zo goed mogelijk informeren en daarom wordt er in HAL 5 een infomarkt georganiseerd. © Vertommen

Quote Voor de inwoners van het gebied tussen de Diestse­steen­weg, de Eénmeilaan, het Provincie­do­mein en de Bor­stelsstraat-Pas­toor Eeckelaer­slaan-Frans Nackaerts­straat volgen er nog twee gespreksta­fels omdat er veel verandert Schepen David Dessers (Groen)

De conclusie van de verenigde buurtcomités is dan ook tweeledig: “Dit plan zal ons helpen om onze verplaatsingen een beetje duurzamer te maken maar de resolute stap naar kwaliteitsvolle woonstraten voor alle Kesselaars zit er op het eerste zicht niet in”, besluit Piet Van Meerbeek. Of er nog veel aan het verkeersplan zal wijzigen, is nog maar de vraag. Feit is dat de grote lijnen zijn uitgetekend. Toch is er ook nog een moment voorzien waarop burgers in gesprek kunnen gaan met vertegenwoordigers van de stad Leuven. “De stad legt dit plan voor op een infomarkt in HAL 5 op 26, 27 en 28 april. Alle inwoners van Kessel-Lo krijgen voor deze infomarkt een uitnodiging in de bus. Ze komen tijdens de infomarkt alles te weten over het mobiliteitsplan, kunnen er vragen stellen en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de stad. Voor de inwoners van het gebied tussen de Diestsesteenweg, de Eénmeilaan, het Provinciedomein en de Borstelsstraat-Pastoor Eeckelaerslaan-Frans Nackaertsstraat volgen er nadien nog twee gesprekstafels omdat er in die omgeving veel zal veranderen. Het plan wordt ook nog doorgesproken met het gelote burgerpanel. De stad zal de feedback en suggesties vervolgens verwerken en tijdens de gemeenteraadscommissie Mobiliteit op 12 mei wordt het plan toegelicht aan de raadsleden. Het plan ligt vervolgens ter goedkeuring voor op de gemeenteraad van 27 juni. Bedoeling is om de maatregelen uit te rollen vanaf het najaar en dat doen we in verschillende stappen waarvan we de betrokken bewoners uiteraard op de hoogte zullen brengen”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

LEES OOK