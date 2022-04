Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA) fileert Leuvens sportbeleid tot op de draad: “Dit is wel degelijk de legislatuur van de stilstand”

Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) is achter de schermen druk bezig met de voorbereidingen voor meer sportinfrastructuur in Leuven en in de deelgemeenten. Zo liet hij in HLN Leuven optekenen dat er naar twee locaties wordt gekeken voor een zwembad met Olympische afmetingen. Het departement sport is ook nog bij drie andere masterplannen betrokken, al zal de uitvoering van de meeste projecten pas voor de volgende legislatuur zijn. Bij N-VA-gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven komt het betoog van de Leuvense sportschepen toch binnen als een teleurstelling.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Volgens oppositiepartij N-VA heeft Leuven vooral ingezet op evenementen zoals bijvoorbeeld het WK Wielrennen en veel minder op meer sportinfrastructuur. © Vertommen

“Geen skeelerpiste, geen nieuwe balsporthal en geen Olympisch zwembad…Op de aanleg van enkele kunstgrasvelden na zal er deze legislatuur geen enkele grote investering in sportinfrastructuur plaatsvinden in onze stad. Ik omschrijf dat als een ware stilstand. Nochtans dringen investeringen zich op gezien de gezegende leeftijd van onze vaak afgeleefde sporthallen en de reeds jarenlang gekende nood aan meer zwemwater in de vorm van een zwembad van 50 meter. En laat ons toch ook de noodroep van de skeelerclub niet vergeten. Intussen zijn we zo ongeveer de enige centrumstad van onze omvang zonder 50m-zwembad en wie al eens in Rijschoolstraat is geweest, weet dat in die sporthal wel meer nodig is dan enkel een nieuwe vloer. Maar ook daar werd de grondige renovatie uitgesteld…De gymnastiekzaal in Wijgmaal is ook een ‘goed’ voorbeeld. Alles is er tot op de draad versleten.”

Quote Het huidige stadsbe­stuur heeft deze legisla­tuur op vlak van sport duidelijk de voorkeur gegeven om in te zetten op éénmalige evenemen­ten zoals het WK Wielrennen. Hoewel men het WK wielrennen zeker geslaagd kan noemen, is dat evenwel geen langeter­mijn­be­leid Gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven (N-VA)

“Het huidige stadsbestuur heeft deze legislatuur op vlak van sport duidelijk de voorkeur gegeven om in te zetten op éénmalige evenementen zoals het WK Wielrennen”, gaat Vangerven verder. “Hoewel men het WK wielrennen zeker geslaagd kan noemen, is dat evenwel geen langetermijnbeleid. Wat infrastructuur betreft wordt alles op de lange baan geschoven. Zo werd in 2017 aangekondigd dat de nieuwe Leuvens (bal)sporthal er in 2019 zou staan maar de bouw is intussen uitgesteld tot minstens 2026. Men verschuilt zich nu achter masterplannen en andere drogredenen. Als de wil er echt was dan zou dit echt niet zoveel tijd moeten kosten.”

Subsidies

En over kosten gesproken…Volgens gemeenteraadslid Pieterjan Vangerven dreigt de stad subsidies te missen voor nieuwe sportinfrastructuur. “De stad Leuven dreigt volledig het momentum voor investeringen in sportinfrastructuur te missen”, aldus de jonge N-VA’er. “Vlaams minister Ben Weyts trok in het kader van de relance de nooit eerder geziene som van 140 miljoen euro uit voor subsidies voor bovenlokale sportinfrastructuur. Waar andere gemeenten al veelvuldig projecten uitwerkten en aanvragen indienden, werd er door het stadsbestuur nog geen enkele aanvraag ingediend. De kans is groot dat men -eenmaal de relance-middelen op zijn- terugvalt op het normale investeringsritme waardoor gemeenten en steden veel minder kans maken op subsidiëring. Eindconclusie? Het huidige sportbeleid is kenmerkend voor het beleid van de huidige coalitie: veel plannen en veel communicatie maar weinig effectieve realisaties.”

LEES OOK