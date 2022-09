Gemeenteraadscommissies kunnen niet langer uitgesteld bekeken worden in Leuven: “Vreemd dat deze beslissing niet werd gecommuniceerd aan de burger”

In de coronaperiode konden de Leuvense gemeenteraadscommissie digitaal worden gevolgd én uitgesteld worden herbekeken. Bijzonder handig want zo moet je je niet verplaatsen om op de hoogte te blijven van het politieke schouwspel in Leuven. Idem voor de zittingen van de gemeenteraad overigens en dat is nog altijd het geval. Voor de commissies veranderde het beleid recentelijk want je kan niet meer kijken in uitgesteld relais zoals dat heet. Bij oppositiepartij N-VA lokt die beslissing een kritische reactie uit. “De uitgestelde opnames werden geschrapt op vraag van het schepencollege. Dit houdt concreet in dat je als burger ’s avonds tijd vrij moet maken om live de commissie te volgen en dus niet later kan kijken op een ogenblik dat beter past”, zegt fractieleider Zeger Debyser (N-VA). “Een stadsbestuur dat beweert inspraak en participatie hoog in het vaandel te dragen, zou de debatten net toegankelijker moeten maken en niet omgekeerd. N-VA Leuven pleit ervoor om de uitgestelde opnames van de commissies te behouden en we dringen ook aan om de beeld- en geluidskwaliteit te verhogen. In een stad die werd uitgeroepen tot Europese stad van de Innovatie -en daar ook een geldprijs voor kreeg- moet het toch mogelijk zijn om de burgers optimaal mee te laten participeren aan het beleid. Het is ook vreemd dat deze beleidswending niet werd gecommuniceerd aan de burger. Velen denken dat het om een technische fout gaat.” De stad Leuven is niet van plan om de beslissing meteen weer terug te draaien maar wil wel bekijken wat er beter kan inzake de kwaliteit van de live streaming van de gemeenteraadscommissies.