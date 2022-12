Geldboete voor gedetineerde die betrapt werd met verboden geneesmiddel

Leuven Provincie investeert 40.150 euro in taalstimu­le­ren­de projecten: “Kennis van het Nederlands essentieel voor goede integratie in de gemeen­schap.”

Provincie Vlaams-Brabant investeert in totaal 40.150 euro in taalstimulerende projecten. Het gaat om diverse projecten die anderstalige nieuwkomers een betere kennis van het Nederlands aanbrengen. In Leuven ontvingen Eureka en Mobiel 21 een som. “Anders- en meertaligheid is voor steeds meer inwoners van Vlaams-Brabant een realiteit. In Vlaanderen is kennis van het Nederlands voor anderstaligen van essentieel belang voor een goede integratie in de lokale gemeenschap.”

