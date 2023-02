Gefrustreerde man verstuurt dreigbrieven met... varkenstestikels: negen maanden cel

Leuven 34-jarige man betrapt op reeks winkeldief­stal­len in Dreamland en Colruyt

In de Dreamland in Leuven is een winkeldief op heterdaad betrapt door een winkelinspecteur. Bij verder onderzoek bleek dat de 34-jarige man in december in twee filialen van de Colruyt een aantal flessen champagne had ontvreemd.

31 januari