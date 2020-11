Geen supporters tijdens sportwedstrijden? Bij Volleybalclub Haasrode Leuven zitten tribunes vol, en dat is helemaal volgens de coronaregels

Inbrekers vluchten zonder buit

11 november In een woning in de Middelweg in Heverlee probeerden onbekenden dinsdagavond in te breken in een appartement op de eerste verdieping. De bewoners hoorden een slag afkomstig van de achterzijde van hun appartement. Ze controleerden alles maar konden niets opmerken. Een uurtje later stelden de bewoners vast dat het slaapkamerraam uit de hengsels lag omdat het werd opgekrikt. De daders hebben het wellicht op een lopen gezet, toen ze merkten dat de bewoners thuis waren.