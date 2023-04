Geen straf voor KUL-studente die 's nachts drie keer brand sticht in centrum Leuven, ze moet wel voortstuderen ‘met de nodige ijver’

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: chaotisch verkeer in Leuvense stationsom­ge­ving blijft een zorgenkind

Eén jaar na het VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek blikken we terug op de verkeerspunten die door jullie maar ook door fietsende journalist Stijn Vlaeminck als gevaarlijk werden bestempeld. Op de lijst van zwarte punten ook de Leuvense stationsomgeving die door velen als ‘chaotisch’ wordt ervaren. Het Leuvens stadsbestuur blijft alvast nadenken over meer veiligheid: “De snelheid verder verlagen naar 20 km/uur is een mogelijke piste”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).