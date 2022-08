Geen sproeischaamte bij Leuvense sportclubs: mag dat nu wel of niet tijdens de hittegolf?

“De clubs die hun velden sproeien doen helemaal niets wat niet mag. De overheid heeft nog geen verbod uitgevaardigd”, aldus schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V). “Je zou kunnen denken dat ze het goede voorbeeld moeten geven maar het is natuurlijk kiezen: besproeien of bij de start van de competitie geen veld meer hebben. Of toch geen veld meer die naam waardig…Ik ben ook even op onderzoek gegaan en nu blijkt dat er ook geen kraantjeswater wordt gebruikt om die velden te onderhouden. Er wordt water gebruikt dat werd opgevangen tijdens regenperiodes. In de toekomst zal er overigens bij elk infrastructuurproject rekening gehouden moeten worden met de klimaatverandering. Ik denk bijvoorbeeld aan de geplande voetbalvelden in Wijgmaal. De meeste velden zullen gebruik maken van kunstgras maar er komt er ook eentje met echt gras. Om dat veld te besproeien, moet er water worden opgevangen tijdens regenbuien. Zo wordt er geen druppel kraantjeswater verspild en blijft het veld toch mooi groen. De stad Leuven is zich erg bewust van het belang om zuinig om te gaan met water.” Er lopen ook al andere projecten om water te besparen. Zo haalt de Leuvense Groendienst bijvoorbeeld water bij brouwerij AB InBev om de planten en de bloemen in de stad van water te voorzien.