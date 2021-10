Geen schachtenverkoop per opbod meer aan KU Leuven: “Dood van Sanda Dia doet ons anders naar deze praktijken kijken”

De Leuvense rector Luc Sels liet aan onze zusterkrant De Morgen weten dat die praktijk al aan banden was gelegd maar dat “de lijn nu nog scherper wordt getrokken in het vernieuwde doopcharter”. Een peter of meter aanstellen voor een schacht kan nog wel maar alle vernederende en potentieel discriminerende praktijken worden verbannen. De dood van Sanda Dia tijdens een doop van Reuzegom is daar uiteraard niet vreemd aan want die tragedie zindert nog steeds na, zeker in Leuven. “Dat klopt”, zegt Brent Monette, voorzitter van de Leuvense studentenkoepel LOKO. “De dood van Sanda Dia blijft een erg belangrijk gegeven om anders naar bepaalde praktijken te kijken. We zijn in overleg gegaan met meerdere partners en daaruit is besloten dat er geen schachten meer per opbod verkocht mogen worden in Leuven. Dat staat nu zo omschreven in het doopcharter.” De meeste studentenclubs hebben het vernieuwde charter al ondertekend maar nog niet allemaal. De faculteitsgebonden studentenkringen hebben wel al allemaal hun handtekening gezet. LOKO hoopt dat de ontbrekende handtekeningen van sommige studentenclubs nog zullen volgen nadat er overleg is geweest met hun achterban.