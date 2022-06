Geen popsterren maar beiaardiers: stadsfestival Leuven Bells gaat van start

Erps-Kwerps Tot vorig jaar had ze nog nooit een karabijn aangeraakt, vandaag is Nele Vermeulen (36) top in crossbiat­lon: “Waar ik leerde schieten? Ter plaatse, vlák voor mijn eerste wedstrijd”

Crossbiatlon: het zegt u misschien niet meteen iets aangezien de sport in Vlaanderen nog niet echt bekend is, maar met Nele Vermeulen behoort een streekgenote wel tot de absolute top in ons land. En dat terwijl de 36-jarige uit Erps-Kwerps tot vorig jaar nog nooit een karabijn in haar handen vastgehad had. Maar of ze nog lang van haar successen zal kunnen genieten, is maar zeer de vraag. “Het lichaam wil niet helemaal meer mee.”

11 juni