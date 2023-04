Geen kwaad opzet in dood van 89-jarige vrouw

Gereviseer­de RUP Dorpskern Veltem binnenkort voorge­steld aan bevolking tijdens infomarkt

Over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Dorpskern Veltem, dat de toekomst van de landelijke deelgemeente moet uitstippelen, is al de nodige inkt gevloeid. Schepen van ruimtelijke planning Philippe Scheys (CD&V) had al aan de actievoerders van Leefbaar Veltem-Beisem beloofd dat er een bijkomende infomarkt zou komen over het definitieve ontwerp. Daarvoor werden nu ook een datum en een locatie vastgelegd.