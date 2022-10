Geen extra veiligheidsmaatregelen in M: “We hebben geen Monet of Van Gogh hangen”

Twee leden van de Laatste Generatie-beweging hebben afgelopen zondag het schilderij Les Meules van Claude Monet besmeurd met aardappelpuree in het Barberini-museum in Potsdam nabij Berlijn. Ze deden dat om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Na hun actie lijmde het duo zich ook vast aan de muur. Of het beroemde schilderij dat in 2019 nog 110,7 miljoen dollar opbracht bij Sotheby’s schade opliep, is voorlopig niet helemaal duidelijk. Feit is dat het werk beschermd wordt door een glasplaat. Klimaatactivisten viseren steeds vaker beroemde kunstwerken om aandacht op te eisen voor de klimaatzaak. Eerder werd ook al het topwerk ‘Zonnebloemen’ van Vincent Van Gogh besmeurd in een museum. Het brengt de vraag naar de oppervlakte of musea stilaan niet moeten denken aan extra veiligheidsmaatregelen. In Leuven ligt er alvast geen plan op de tafel in die zin. “We hebben in het verleden al extra maatregelen genomen om de kunstwerken in M goed te beschermen”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) die ook voorzitter is van de raad van bestuur van M. “Ik denk ook dat M niet meteen de plek is waar activisten aandacht zullen opeisen voor hun zaak. We hebben geen werken hangen van Van Gogh of Monet of een andere wereldberoemde kunstenaar. Maar wees gerust, de kunst in M is goed beveiligd, al kan ik uiteraard niet zeggen welke maatregelen we al hebben genomen in het verleden.” Uit een rondvraag bij andere Vlaamse musea blijkt trouwens dat er voorlopig nergens extra veiligheidsmaatregelen worden genomen.