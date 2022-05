Geen extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag aan KU Leuven

In een open brief in maart kaartten bijna 700 personeelsleden aan teleurgesteld te zijn in de reactie van de universiteit op de onthullingen. “KU Leuven kan alles doen en organiseren: het aanmoedigen van het melden van grensoverschrijdend gedrag, het opzetten van een vertrouwensnetwerk, het schrijven van een blogpost, etc. We hebben echter acties nodig en niet enkel woorden, niet alleen voor deze maar ook voor andere slachtoffers,” klonk het toen. De rechtstreekse aanleiding van de brief was een Panoreportage waarin 14 doctoraatsstudenten het grensoverschrijdende gedrag van een professor aan de faculteit Revalidatie- en Bewegingswetenschappen aan de kaak stelden. Onderzoek van deze krant een maand voordien onthulde het wangedrag van een professor aan de faculteit Letteren, die studenten en collega’s jarenlang ongepast benaderde: van seksistische opmerkingen tot pornografische e-mails. “Vanuit onze kant pleiten we voor een beleid met tanden dat een veilig werkklimaat voor alle KU Leuven personeel waarborgt en alle slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag een duidelijk perspectief biedt.”