Gedetineerde wordt betrapt met hasj in usb-stick: zes maanden cel

Basketbal BNXT League Eddy Casteels blijft met Leuven Bears ongeslagen in Elite Silver: “We hebben respect voor iedere tegenstan­der”

Na acht wedstrijden blijft Leuven Bears zonder puntenverlies in de Elite Silver. De eindwinst ligt voor het grijpen en dat opent de deur naar de Belgische play-offs. Op dit moment zou men dan Mechelen tegenkomen in de kwartfinale, maar dat is nog geen vaststaand feit. Tegen Amsterdam klopte het plaatje alvast weer helemaal.