Gedetineerde (48) dood aangetroffen in cel

Leuven Ontdek de geschiede­nis van 15 legendari­sche Leuvense cafés op de Grote Markt

25 april Vandaag en morgen kan je genieten van de 20e editie van Erfgoeddag in Leuven. Dat is meteen ook het startschot van de nieuwe café-expo op de Grote Markt. “Naar aanleiding van het thema ‘nacht’ ging de stadsarchivaris grasduinen in de rijke archiefcollecties. Zo brengen we voor een stukje de cafésfeer weer tot leven in deze coronatijd”, zegt cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit).