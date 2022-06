Gecontroleerde bestuurders blazen allemaal negatief

De inspecteurs stelden zich in de voormiddag op op de Naamsesteenweg in Heverlee en in de namiddag op het Engels Plein in Leuven. In totaal werden 116 bestuurders naar de kant gehaald. Ze legden allemaal een negatieve ademtest af. Drie bestuurders kregen een boete omdat ze de gordel niet droegen, twee anderen omdat ze gebruik maakten van de smartphone tijdens het rijden. Twee chauffeurs reden aan het Engels Plein in de verboden richting en gingen ook op de bon. Van één van de voertuigen van deze bestuurders was de geldigheid van de technische keuring vervallen. Eén bestuurder ten slotte reed zonder rijbewijs met een bromfiets klasse B. De eigenaar van de bromfiets mag zich ook aan een proces-verbaal verwachten omdat hij het voertuig toevertrouwde aan iemand van wie hij wist dat die geen rijbewijs had.