Geboortedatum ligt aan basis van fout: Kenny V. die verkeerdelijk gedagvaard werd in zedenzaak krijgt vrijspraak

Leuven Skaters in de wolken door kunstpro­ject Casacourt op Albert Dejonghep­lein

18 mei Kunstenaar Hans Geyens is druk in de weer op het Albert Dejongheplein in Kessel-Lo. Bedoeling is om met project Casacourt het skateterrein te verfraaien met streetart. “Je zal hier dus binnenkort ‘op wolkjes’ kunnen lopen of skaten”, aldus de street artist.