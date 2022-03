Gaat Leuven woningen bouwen in de Spaarstraat?

AGSL is de dochteronderneming van de stad Leuven die samen met publieke en private partners werkt aan projecten rond stadsvernieuwing en stadsontwikkeling in Leuven. AGSL -het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven- heeft onlangs een vacature op haar website geplaatst voor een projectmanager bouw- en stadsontwikkeling. Volgens oppositiepartij N-VA zou die gaan werken aan een bouwproject in deelgemeente Kessel-Lo. “Het zou gaan om een zestigtal nieuwe woningen in de Spaarstraat”, zeggen gemeenteraadsleden Veerle Bovyn en Debby Appermans. “De verwijzing naar de locatie werd ondertussen wel verwijderd. Als de stad Leuven daadwerkelijk bouwplannen heeft op die locatie dan roept N-VA het bestuur op om de buurt nu al te betrekken bij het ontwikkelen van deze site.” Lies Corneillie van AGSL stelt dat er momenteel helemaal geen concreet plan op de tafel ligt. “De site werd in 2015 gekocht als opportuniteit op lange termijn. Toen al was de Groendienst er gehuisvest en dat is nog steeds het geval. Het klopt niet dat de Groendienst naar Herent zou verhuizen. De site staat dus al enkele jaren op de radar maar er is helemaal nog geen plan. Er loopt inderdaad een aanwerving voor een nieuwe projectmanager. Die extra persoon zal meer dan nodig zijn voor de vele plannen die momenteel in voorbereiding zijn bij AGSL. In de zomer komt er meer nieuws.”