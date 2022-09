Frietketel in restaurant De Valck vat vuur

De brand in restaurant De Valck in de Tiensestraat in Leuven brak omstreeks 14.35u uit wanneer een frietketel in vuur vatte. De brandweer werd meteen verwittigd, maar de eigenaars konden het vuur kort nadien zelf blussen. De brandweer kwam nablussen en het pand grondig ventileren. Niemand raakte gewond, maar een vrouw had wel medische verzorging nodig na rookinhalatie. Verkeer in de Tiensestraat was een tijdlang niet toegestaan omwille van de interventie.