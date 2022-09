Frietcafé L’Etoile d’Or opent deuren : “Een frietkot én café zonder kapsones”

“Voila, de kinderfoutjes zijn intussen al weggewerkt”, klinkt Kevin enthousiast na drie uurtjes volop draaien. Kevin Vanderauwera kent natuurlijk na al die jaren wel de knepen van het vak. “Iedereen moet zich hier welkom voelen. Sta je te wachten op bus of trein, wil je nog even een pintje drinken of snel iets eten voor de voorstelling in de schouwburg; het kan allemaal. Natuurlijk mag je hier ook gezellig de avond met wat vrienden doorbrengen, zolang het maar zonder kapsones is. Bedoeling is om mensen te laten genieten van een goede pint én voor wie wil een lekkere friet. er is uiteraard keuze uit de Belgische klassiekers zoals stoofvlees, videe en balletjes in tomatensaus die nog altijd vers door onze chef in huis worden bereid. Onze jarenlange kennis en naamsbekendheid van de mosselen gaan we ook nog gebruiken en dit in de eerste fase op speciale weekends.”