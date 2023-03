Fototoestel gestolen tijdens woninginbraak

INTERVIEW. Leuvense ondernemer David Nijs (39) openhartig over verplichte sluitingen van cafés en restaurant: “Soms lijkt het een heksen­jacht”

Coquille&Caviar, het restaurant van horeca-ondernemer David Nijs op de Bondgenotenlaan, is verzegeld met politielint. De man die zichzelf op sociale media omschrijft als ‘zaakvoerder/bedenker’ is daarmee zaakvoerder-af. Alweer, want ook Perrongeluk in Heverlee en Den Beiaard moesten al sluiten. Wat liep er mis? Is het horecarijk van Nijs na 13 jaar ten einde? En wat met zijn politieke ambities? We vroegen het hem zelf. “Misschien ben ik te goed geweest...”