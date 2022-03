FOTOSPECIAL: Studenten gaan afvalproblematiek te lijf met computer tijdens internationale hackathon: “Nog twintig uur te gaan? Zolang er Nalu is, is er hoop.”

Het idee ontsproot uit het hoofd van Griet Barrezeele (53), informaticadocent aan de hogeschool. “Wees maar gerust, het is niet de bedoeling om de website van de overheid plat te leggen,” lacht ze. Een snelle zoekopdracht op Google leert dat een hackathon een evenement is waarbij deelnemers zonder onderbreking 24 uur lang een probleem te lijf gaan, en dus te ‘hacken’. “Aan deze vijfde editie van Hack The Waste schreven 136 studenten uit 10 verschillende landen zich in,” zegt Griet. “36 daarvan werken hier op de campus.” Centraal opgesteld zijn verschillende werkeilanden met computerschermen. “Elk team is ingedeeld in studenten uit verschillende deelnemers, zo gaan we dus multidisciplinair te werk. Online zijn de studenten bovendien allemaal met elkaar, en de lectoren verbonden.”

De deelnemers werken aan één van twee mogelijke uitdagingen. Uitdaging 1: werk het APPEAL-project, waarbij leder uit appelschillen wordt gemaakt, verder uit. Uitdaging 2: bedenk een oplossing voor de plasticproblematiek in Riga. “De studenten krijgen 24 uur de tijd om een gouden aanpak uit te werken. Elke vier uur geven ze een pitch aan de lectoren. Dat betekent dus dat er geen tijd is om te slapen. Powernaps zijn wel toegelaten,” zegt Griet knipogend. Getuige daarvan zijn de slaapzakken op de grond. Dat de boog niet altijd gespannen hoeft te staan bewijst ook de aanwezige pingpongtafel. “De eindpresentatie doen de studenten morgen om 10 uur. Per thema wordt er dan een winnaar gekozen.” De prijs? “Eeuwige roem. Er komt ieder jaar toch iets moois uit. Vervolgens eten we pizza en drinken we cava.”

Volledig scherm Van links naar rechts: Maider, Ann-Maria, Sabine, Maaike, Amber © Evert Wouters

Aan hun tafel werken Maider, Ann-Maria, Sabine, Maaike, Amber met de nodige vlijt. De voertaal is Engels, want deze studenten komen uit verschillende landen, van België tot Kameroen. “Het voelt nu al alsof we elkaar al jaren kennen,” grapt Ann-Maria. “Wat was uw naam ook alweer?” De hartsvriendinnen bekijken hoe ze het APPEAL-project beter kunnen afstemmen op hun klanten. Dat doen ze vanuit hun verschillende disciplines als marketeer, informaticus of geschiedkundige-filosoof. “Dat we het probleem vanuit verschillende perspectieven kunnen bekijken maakt het zo boeiend,” klinkt het. Tot een gouden idee heeft het nog niet geleid, maar de studenten zijn ervan overtuigd dat het hen zal lukken met nog twintig uur te gaan. “Spijt? In het begin wel, maar zodra je goed en wel bezig bent vliegt de tijd. Zolang er Nalu is, is er hoop.”

